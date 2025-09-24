Taekwondo Milli Takımı, İngiltere ve Mısır ile Ortak Kamp Gerçekleştiriyor

Taekwondo Milli Takımı, İngiltere ve Mısır milli takımlarıyla birlikte Ankara'da ortak kamp gerçekleştiriyor.

Çin'in Wuxi şehrinde 24-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Taekwondo Şampiyonası öncesinde ülkeler çalışmalarını sürdürüyor. Dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında Türkiye, İngiltere ve Mısır milli takımları Ankara'da üçlü ortak kampta buluştu. Taekwondonun önemli üç ülkesi, teknik ekiplerin gözetimi altında şampiyona öncesinde ortak kampla tecrübelerini artırıyor ve gelişimlerini sürdürüyor.

Türkiye'den 19, İngiltere'den 12 ve Mısır'dan 9 sporcunun katıldığı ortak kamp 5 Ekim tarihine kadar sürecek. - İSTANBUL