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Swiatek, Wimbledon'da ikinci tura yükseldi

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Swiatek, Wimbledon'da ikinci tura yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvası, ikinci gün sabah seansı maçlarıyla devam etti.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası olan sezonun formda ismi Swiatek, Hırvat Jana Fett'i 6-0 ve 6-3'lük setlerla 2-0 yenerek üst tura kaldı ve bu sezonki galibiyet serisini 36 maça çıkardı.

4 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa, ABD'li Louisa Chirico'yu 2-0'la (6-2, 6-1), 5 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari ise 6-1 ve 6-4'lük setlerle Avustralyalı Zoe Hives'ı aynı skorla geçti.

12 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ile 13 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova da rakiplerini yenerek üst tura adlarını yazdırdı.

Dünya 140 numarası Çinli Qiang Wang, 2019 ABD Açık yarı finalisti 14 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic'i; 44 numaralı seribaşı Avustralyalı Ajla Tomljanovic ise 18 numaralı seribaşı İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı.

Tek erkeklerde 13 numaralı seribaşı ABD'li Reilly Opelka, İspanyol Carlos Taberner'i; 19 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur ise Bolivyalı Hugo Dellien'i 3-0 yenerek yoluna devam etti.

Daha önce Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ta yarı finale kalan 18 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov ise ABD'li Steve Johnson karşısında setlerde 1-0 öndeyken (6-4, 2-5) sakatlanarak maçtan çekildi.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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