Swiatek ve Alcaraz, ABD Açık'ta 3. tura çıktı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek ve tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 3. tura yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 4. gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.

İki kez grand slam şampiyonu Polonyalı Swiatek, ikinci tur maçında klasmanın 51'inci sırasındaki ABD'li Sloane Stephens ile karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Swiatek, 3. turda bir diğer ABD'li tenisçi Lauren Davis ile eşleşti.

Dünya 54'üncüsü Hırvat Petra Martic ise İspanyol Paula Badosa'yı (4 numaralı seribaşı) 2-1'lik (6-7, 6-1, 6-2) skorla geçerek günün sürprizine imza attı.

Tek kadınlarda Jessica Pegula (8), Garbine Muguruza (9), Belinda Bencic (13), Petra Kvitova (21) ve Victoria Azarenka (26) da 3. tura çıktı.

Alcaraz 3. turda

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, klasmanın 78 numarası Arjantinli Federico Coria'yı 6-2, 6-1 ve 7-5 sona eren setlerle 3-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Büyük Britanyalı Cameron Norrie (7), dünya 59 numarası Portekizli Joao Sousa önünde 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) ile kazanarak yoluna devam etti.

Rus tenisçi Andrey Rublev ise klasmanda 81. basamakta bulunan Güney Koreli Kwon Soon-woo'yu 6-3, 6-0 ve 6-4 biten setlerle 3-0 yendi ve adını 3. tura yazdırdı.

Üçüncü turda Carlos Alcaraz-Jenson Brooksby ve Cameron Norrie-Holger Rune eşleşmeleri oluştu. Andrey Rublev ise Denis Shapovalov ile Roberto Carballes Baena arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Ayrıca tek erkeklerde Jannik Sinner (11), Marin Cilic (15) ve Daniel Evans (20) da 3. tura kaldı.