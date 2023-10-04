Suudi Maraton Koşucusunun Asya Oyunları'na Katılımı Askıya Alındı

HANGZHOU, 4 Ekim (Xinhua) -- Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) Suudi Arabistanlı maraton koşucusu Muhammed Yusuf el Asiri'nin Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'na katılımını geçici olarak askıya aldı.

OCA tarafından Salı günü yapılan açıklamada, "Erkekler 10.000 metre ve erkekler 5.000 metre yarışlarına katılacak olan Yusuf el Asiri'nin yasaklı madde olan darbepoetin (dEPO) testi pozitif çıktı" denildi.

Suudi sporcu, 26 Eylül'de Hangzhou Asya Oyunları'nda Uluslararası Test Ajansı (ITA) tarafından gerçekleştirilen müsabaka dışı anti-doping kontrolü sırasında numune vermişti.

Asya Olimpiyat Konseyi açıklamasında, "Sporcu durumdan haberdar edildi ve derhal geçerli olmak üzere müsabakalardan geçici olarak men edildi. Sporcunun B numunesinin analiz edilmesini talep etme hakkı bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Konu daha sonra Asya Olimpiyat Konseyi dopingle mücadele kuralları uyarınca karara bağlanmak üzere Spor Tahkim Mahkemesi Dopingle Mücadele Bölümü'ne iletilecek.

34 yaşındaki Yusuf el Asiri, 30 Eylül'deki erkekler 10,000 metre finaline katılmadı. El Asiri, 4 Ekim Çarşamba günü yapılacak erkekler 5,000 metre finaline de kayıt yaptırmıştı.