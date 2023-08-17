Suudi Arabistan ve Hollanda Birinci Futbol Ligi Exxen ve TV8,5'de Canlı Yayınlanacak

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Roberto Firmino gibi yıldızların top koşturduğu Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ve Hollanda Birinci Futbol Ligi, Exxen ve TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Roberto Firmino gibi yıldızların top koşturduğu Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi, canlı yayınlarla Exxen ve TV8,5 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kanaldan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen liglerinden Hollanda Birinci Futbol Ligi de canlı yayınlarla Exxen ve TV8,5 ekranlarında yer alacak.