Haberler

Suudi Arabistan ligi, transfer harcamasında yalnızca Premier Lig'e geçildi

Spor Haberleri

Suudi Pro Lig, 2023-2024 yaz transfer döneminde en fazla harcamanın yapıldığı futbol ligleri arasında İngiltere Premier Lig'in arkasında 2. sırayı aldı.

Suudi Pro Lig, 2023-2024 yaz transfer döneminde en fazla harcamanın yapıldığı futbol ligleri arasında İngiltere Premier Lig'in arkasında 2. sırayı aldı.

Dünyanın önde gelen ligleri arasına girme hedefiyle futbola büyük yatırım yapan Suudi Arabistan, elit oyuncuların Çin kulüplerine gittiği 2015-2020 yıllarındaki transfer akımını akıllara getirse de yaz transfer döneminde adından söz ettirdi.

Cristiano Ronaldo'nun 2022'nin aralık ayında Al Nassr'a transferiyle başlayan süreç, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonunun Al Ahli, Al Hilal, Al İttihad ve Al Nassr kulüplerinin yüzde 75'ini devralmasıyla devam etti.

Yüksek maaşlarla yıldız futbolcuların dikkatini çeken Suudi Pro Lig kulüpleri, Ronaldo'dan sonra Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, N'Golo Kante, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino'nun da aralarında bulunduğu birçok üst düzey oyuncuyu kadrosuna kattı.

Suudi Pro Lig'deki 18 kulüp, Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, bonservis için kasalarından çıkan 955,87 milyon avroyla transfere 2,81 milyar avro ayıran İngiltere Premier Lig ekiplerinin arkasında 2. sıraya yerleşti.

Yaz dönemindeki transfer giderleri sıralamasında İngiltere Premier Lig ve Suudi Pro Lig'i, 898,64 milyon avroyla Ligue 1 (Fransa), 854,83 milyon avroyla da Serie A (İtalya) izledi.

Bu periyotta Bundesliga (Almanya) 748 milyon, LaLiga (İspanya) ise 440,85 milyon avro harcayarak listenin 5 ve 6. sırasında yer aldı.

Transfer döneminin 15 Eylül'de sona ereceği Trendyol Süper Lig ise 135,7 milyon avroluk giderle 11. sırada kendisine yer buldu.

2023-2024 yaz transfer döneminde en fazla para harcanan 10 futbol ligi şöyle:

LigÜlkeHarcama miktarı (avro)
1İngiltere Premier Ligİngiltere2,81 milyar
2Suudi Pro LigSuudi Arabistan955,87 milyon
3Ligue 1Fransa898,64 milyon
4Serie Aİtalya854,83 milyon
5BundesligaAlmanya748 milyon
6LaLigaİspanya440,85 milyon
7EredivisieHollanda230,75 milyon
8Championshipİngiltere213,16 milyon
9Portekiz Premier LigPortekiz190,53 milyon
10Belçika Birinci LigiBelçika156,62 milyon
11Süper LigTürkiye135,7 milyon

En çok harcayan Al Hilal, en pahalı transfer Neymar

Yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 kulüpten 3'ü Suudi Pro Lig'den çıktı.

Toplam 11 futbolcu için 464,1 milyon avro bonservis ücreti ödeyen İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin başı çektiği listede, Al Hilal (353,1 milyon avro) 2'nci, Al Ahli (200,99 milyon) 8'inci, Al Nassr ise (165,1 milyon) 10'uncu sırayı aldı.

Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ı renklerine bağlamak için Paris Saint-Germain'e ödediği 90 milyon avroyla Suudi Pro Lig'in en pahalı transferine de imza attı.

Malcom'u 60 milyon, Ruben Neves'i 55 milyon ve Aleksandar Mitrovic'i 52,6 milyon avro karşılığında transfer eden Al Hilal, Suudi Pro Lig'in en yüksek bonservis bedelli 5 futbolcusundan 4'ünü kadrosunda barındırıyor.

Al Nassr'ın Porto'dan 60 milyon avroya transfer ettiği Otavio ise Malcom ile 2'nci sırayı paylaştı.

Suudi Pro Lig kulüplerinin 2023-2024 yaz transfer dönemindeki öne çıkan transferleri şöyle:

Al Hilal

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
NeymarParis Saint-Germain90 milyon
MalcomZenit60 milyon
Ruben NevesWolverhampton55 milyon
Aleksandar MitrovicFulham52,6 milyon
Sergej Milinkovic-SavicLazio40 milyon
Kalidou KoulibalyChelsea23 milyon
BonoSevilla21 milyon
Hassan TambaktiAl Shabab11,5 milyon
TOPLAM353,1 milyon

Al Ahli

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
Gabri VeigaCelta Vigo40 milyon
Riyad MahrezManchester City35 milyon
Roger IbanezRoma30 milyon
Allan Saint-MaximinNewcastle27,2 milyon
Merih DemiralAtalanta20 milyon
Edouard MendyChelsea18,5 milyon
Franck KessieBarcelona12,5 milyon
Firas Al-BuraikanAl Fateh9,83 milyon
Abdullah Al-AmmarDamac6,23 milyon
Bassam Al-HurayjiAl Batin985 bin
Saad BalobaidAl Taawoun748 bin
Roberto FirminoLiverpoolBedelsiz
TOPLAM200,99 milyon

Al Nassr

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
OtavioPorto60 milyon
Sadio ManeBayern Münih30 milyon
Aymeric LaporteManchester City27,5 milyon
Seko FofanaLens25 milyon
Marcelo BrozovicInter18 milyon
Alex TellesManchester United4,6 milyon
TOPLAM165.1 milyon

Al İttihad

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
FabinhoLiverpool46,7 milyon
JotaCeltic29,1 milyon
Luiz FelipeReal Betis22 milyon
Faisal Al-GhamdiAl Ettifaq11,72 milyon
Hassan KadeshAl Taawoun9,88 milyon
Karim BenzemaReal MadridBedelsiz
N'Golo KanteChelseaBedelsiz
TOPLAM119,39 milyon

Al Ettifaq

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
Jordan HendersonLiverpool14 milyon
Demarai GrayEverton9,3 milyon
Georginio WijnaldumParis Saint-Germain8 milyon
Jack HendryClub Brugge5 milyon
Moussa DembeleOlimpik LyonBedelsiz
TOPLAM36,3 milyon

Al Shabab

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
Habib DialloStrasbourg18 milyon
Yannick CarrascoAtletico Madrid15 milyon
Gustavo CuellarAl Hilal1,38 milyon
Romain SaissAl SaddKiralık
TOPLAM34,38 milyon

Al Taawoun

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
Musa BarrowBologna8 milyon
Andrei GirottoNantes4 milyon
MateusNagoya Grampus2,8 milyon
FlavioTrabzonspor182 bin (Kiralık)
TOPLAM14,98 milyon

Al Fayha

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
Fashion SakalaRangers4,65 milyon
Henry OnyekuruYukatel Adana Demirspor3,2 milyon
Abdelhamid SabiriFiorentina300 bin (Kiralık)
TOPLAM8,15 milyon

Damac

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
Assan CeesayLecce2,8 milyon
Nicolae StanciuWuhan Three Towns2,5 milyon
Georges-Kevin N'KoudouBeşiktaşBedelsiz
TOPLAM5,3 milyon

Al Fateh

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
Lucas ZelarayanColumbus2,75 milyon
DjaninyTrabzonspor1,01 milyon
Mukhtar AliAl Nassr748 bin (Kiralık)
Jason DenayerAl Ahli DubaiBedelsiz
TOPLAM4,51 milyon

Al Khaleej

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
Khaled NareyPAOK2 milyon
Mohamed SherifEl Ahly1,37 milyon
Ibrahim SehicTümosan Konyaspor700 bin
Lisandro LopezClub TijuanaBedelsiz
TOPLAM4,07 milyon

Al Tai

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
Marko DugandzicRapid Bükreş2 milyon
Andrei CordeaFCSB1,32 milyon
Bernard MensahMondihome KayserisporBedelsiz
Enzo RocoElcheBedelsiz
TOPLAM3,32 milyon

Abha

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
Karl Toko EkambiOlimpik Lyon1,5 milyon
Grzegorz KrychowiakKrasnodarBedelsiz
TOPLAM1,5 milyon

Al Hazem

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
Faiz SelemaniKortrijk1,5 milyon

Al Wehda

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
Jawad El YamiqReal Valladolid1,2 milyon
Odion IghaloAl-HilalBedelsiz
TOPLAM1,2 milyon

Al Okhdood

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
Andrei BurcaCluj1 milyon
Ahmed MostafaSmouha92 bin
TOPLAM1,09 milyon

Al Riyad

FutbolcuEski takımıBonservis bedeli (avro)
JuanmiReal Betis1 milyon

Kaynak: AA / Spor

England Futbol Spor Haberler

title