Suudi Arabistan Kadın Süper Ligi Takımı Al Shabab FC Bolu'da Kamp Çalışmalarına Başladı
Suudi Arabistan Kadın Süper Ligi takımlarından Al Shabab FC, Bolu'da kamp çalışmalarına başladı. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolculardan oluşan 35 kişilik kafile, Bolu Dağı'nda kamp yapacakları otelin yetkilileri tarafından çiçekle karşılandı. Sezona günde çift antrenmanla hazırlanacak Suudi Arabistan temsilcisinin kampı, 14 Eylül'de sona erecek.
Suudi Arabistan Kadın Süper Ligi takımlarından Al Shabab FC, Bolu'da kamp çalışmalarına başladı.
Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolculardan oluşan 35 kişilik kafile, Bolu Dağı'nda kamp yapacakları otelin yetkilileri tarafından çiçekle karşılandı.
Sezona günde çift antrenmanla hazırlanacak Suudi Arabistan temsilcisinin kampı, 14 Eylül'de sona erecek.