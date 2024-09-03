Üye Girişi
Haberler

Suudi Arabistan Kadın Süper Ligi Takımı Al Shabab FC Bolu'da Kamp Çalışmalarına Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Kadın Süper Ligi takımlarından Al Shabab FC, Bolu'da kamp çalışmalarına başladı. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolculardan oluşan 35 kişilik kafile, Bolu Dağı'nda kamp yapacakları otelin yetkilileri tarafından çiçekle karşılandı. Sezona günde çift antrenmanla hazırlanacak Suudi Arabistan temsilcisinin kampı, 14 Eylül'de sona erecek.

Suudi Arabistan Kadın Süper Ligi takımlarından Al Shabab FC, Bolu'da kamp çalışmalarına başladı.

Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolculardan oluşan 35 kişilik kafile, Bolu Dağı'nda kamp yapacakları otelin yetkilileri tarafından çiçekle karşılandı.

Sezona günde çift antrenmanla hazırlanacak Suudi Arabistan temsilcisinin kampı, 14 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Suudi Arabistan Güncel Eylül Spor bolu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia
Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı

Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Canfeza ne demek? Canfeza isminin anlamı Bir Gece Masalı Kürşat kim? Kürşat gerçekte kim? Bir Gece Masalı Mahir kim? Mahir gerçekte kim? Bir Gece Masalı Canfeza kim? Canfeza gerçekte kim? Jhon Arias kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mamma Mia ne demek? Embesil ne demek? Kirve ne demek? Paralimpik T20 nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı izleme link var mı?
title