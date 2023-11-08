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Suudi Arabistan'ın El-İttihad Takımı Teknik Direktörü ile Yollarını Ayırdı

Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, teknik direktörü Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdı. Kulüp, son dönemde alınan kötü sonuçların ardından Portekizli çalıştırıcı ile olan sözleşmesini sonlandırdı. Takımın yardımcı antrenörü, yeni teknik direktör atanana kadar takımın başında yer alacak.