Suudi Arabistan'ın Al-Qadsiah Kulübü, Mbaye Diagne'yi transfer etti
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Suudi Arabistan 2. Futbol Ligi ekibi Al-Qadsiah, Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı. Diagne, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'te 35 maçta 25 gol atmıştı.
Suudi Arabistan 2. Futbol Ligi ekibi Al-Qadsiah, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'te oynayan Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı.
Al-Qadsiah Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Diagne'nin transferini, Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Türkiye'de Kasımpaşa ve Galatasaray formaları da giyen 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'te 35 maça çıktı ve 25 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor