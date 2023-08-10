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Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Roma'dan Roger Ibanez'i transfer etti

Spor Haberleri

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, İtalya Serie A takımı Roma'dan Brezilyalı defans oyuncusu Roger Ibanez'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Hoşgeldin Roger Ibanez' paylaşımı yapıldı. Brezilyalı defans oyuncusunun, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Kulüpler, 24 yaşındaki oyuncunun bonservis ücretini açıklamadı. Ibanez geçen sezon teknik direktör Jose Mourinho'nun takımında çıktığı 48 maçta 3 gol kaydetti.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, İtalya Serie A takımı Roma'dan Brezilyalı defans oyuncusu Roger Ibanez'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Roger Ibanez" paylaşımı yapıldı.

Brezilyalı defans oyuncusunun, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Kulüpler, 24 yaşındaki oyuncunun bonservis ücretini açıklamadı.

Ibanez geçen sezon teknik direktör Jose Mourinho'nun takımında çıktığı 48 maçta 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Suudi Arabistan İtalya Serie A Jose Mourinho Roma Spor Haberler

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