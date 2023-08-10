Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Roma'dan Roger Ibanez'i transfer etti

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, İtalya Serie A takımı Roma'dan Brezilyalı defans oyuncusu Roger Ibanez'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Hoşgeldin Roger Ibanez' paylaşımı yapıldı. Brezilyalı defans oyuncusunun, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Kulüpler, 24 yaşındaki oyuncunun bonservis ücretini açıklamadı. Ibanez geçen sezon teknik direktör Jose Mourinho'nun takımında çıktığı 48 maçta 3 gol kaydetti.