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Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi transfer etti

Spor Haberleri

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Barcelona'nın 26 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi transfer etti. Barcelona ve Al-Ahli, oyuncu Franck Kessie'nin transferi için 12,5 milyon avroya anlaşma sağladı. Barcelona, Kessie'ye teşekkür ederek futbolcuya başarılar diledi. Franck Kessie, Barcelona formasıyla geçen sezon 43 maçta oynarken 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Barcelona'nın 26 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi transfer etti.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Barcelona ve Al-Ahli, oyuncu Franck Kessie'nin transferi için 12,5 milyon avroya anlaşma sağladı." bilgisi verildi.

Barcelona, ??Kessie'ye teşekkür ederek futbolcuya başarılar diledi.

Franck Kessie, Barcelona formasıyla geçen sezon 43 maçta oynarken 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Suudi Arabistan Barcelona Spor Haberler

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