Sutopunda Kepez'den Antalyaspor'a 3 yılda 12 transfer - Haberler

Sutopunda Kepez'den Antalyaspor'a 3 yılda 12 transfer Tam olimpik yüzme havuzu olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, sutopu dalındaki oyuncularını üst üste transfer etmeye başladı. Tam olimpik yüzme havuzu olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, sutopu dalındaki oyuncularını üst üste transfer etmeye başladı. Altyapıya büyük önem veren Kepez Belediyesi Spor Kulübü, kadın sutopu dalında oyuncularını üst üste Antalyaspor'a transfer etmeye başladı. Pandemi kısıtlamalarının ardından 14 branşda sporcu yetiştirmeye hız veren kulüp, 2019 sezonundan bu yana 12 lisanslı sutopu sporcusunu, 2'inci Lig'de mücadele eden Antalyaspor Kadın Sutopu Takımı'na kazandırdı. Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenör Selda Akyol Ulutürk'ün çalıştırdığı Kepez Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Takımı, son olarak 2007 ve 2008 doğumlı Aysima Kök, Damla Güler ve Eylül Altundağ'ın tranferini gerçekleştirdi. Türk sporuna oyuncu yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan kulüp başkanı Hakan Çatal, "Profesyonel altyapı imkanı sağladığımız tüm branşlardaki oyuncularımızı üst liglere taşımak istiyoruz. Yetiştirdiğimiz çocukların gelecekte milli takımlarda ülkemizi temsil edeceği hayali, en büyük motivasyonumuz" dedi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Spor Kepez Belediyesi Antalyaspor Spor Haberler

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