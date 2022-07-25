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Sutopunda Kadınlar 1. Lig şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyespor oldu

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Sutopunda Kadınlar 1. Lig şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyespor oldu

Sutopu Büyük Kadınlar 1. Lig'de sezonu, İzmir Büyükşehir Belediyespor şampiyonlukla tamamladı.

Sutopu Büyük Kadınlar 1. Lig'de sezonu, İzmir Büyükşehir Belediyespor şampiyonlukla tamamladı.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen 1. ve 2. devre müsabakalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray finalde karşılaştı.

Galatasaray'ı 10-7 mağlup eden İzmir ekibi, şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray'ın ikincilikle bitirdiği ligin üçüncüsü ise ODTÜ oldu.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Türkiye İzmir Spor Haberler

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