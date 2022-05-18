Sutopu: Spor Toto Süper Lig final serisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sutopu: Spor Toto Süper Lig final serisi

AA - Abdulkadir Karakaya - Spor
 - Güncelleme:
Sutopu: Spor Toto Süper Lig final serisi

Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde final serisinin dördüncü maçında ENKA, Galatasaray'ı 11-10 mağlup etti.

Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde final serisinin dördüncü maçında ENKA, Galatasaray'ı 11-10 mağlup etti.

İstanbul Tozkoparan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan ENKA, 2-0 geriye düştüğü seride 2-2 beraberliği yakaladı.

Final serisinin beşinci ve son maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 13.00'te aynı salonda oynanacak.

Müsabakada galip gelecek takım 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak.

AA / Abdulkadir Karakaya - Spor

Galatasaray, Tozkoparan, Spor Toto, İstanbul, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title