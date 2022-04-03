Sutopu: Spor Toto Süper Lig
AA - Emre Doğan - Spor
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Sutopu Spor Toto Süper Lig'de play-off ve play-out müsabakalarına devam edildi.
Sutopu Spor Toto Süper Lig'de play-off ve play-out müsabakalarına devam edildi.
Güngören Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Play-off
Adalar Su Sporları Kulübü- Kınalıada: 15-8
Galatasaray-ENKA: 7-10
Play-out
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Heybeliada: 10-6
Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü-ODTÜ: 12-10
Ligde play-off ve play-out'ta ikinci hafta müsabakaları, 8-10 Nisan'da oynanacak.
AA / Emre Doğan - Spor