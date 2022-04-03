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Sutopu: Spor Toto Süper Lig

AA - Emre Doğan - Spor
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Sutopu: Spor Toto Süper Lig

Sutopu Spor Toto Süper Lig'de play-off ve play-out müsabakalarına devam edildi.

Sutopu Spor Toto Süper Lig'de play-off ve play-out müsabakalarına devam edildi.

Güngören Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Play-off

Adalar Su Sporları Kulübü- Kınalıada: 15-8

Galatasaray-ENKA: 7-10

Play-out

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Heybeliada: 10-6

Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü-ODTÜ: 12-10

Ligde play-off ve play-out'ta ikinci hafta müsabakaları, 8-10 Nisan'da oynanacak.

AA / Emre Doğan - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Tozkoparan, Play Off, Spor, Haberler

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