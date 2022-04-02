Sutopu: Spor Toto Süper Lig
AA - Emre Doğan - Spor
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Sutopu Spor Toto Süper Lig'de play-off ve play-out müsabakalarına devam edildi.
Sutopu Spor Toto Süper Lig'de play-off ve play-out müsabakalarına devam edildi.
Güngören Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Play-off
Galatasaray-Adalar Su Sporları Kulübü: 8-7
Kınalıada-ENKA: 2-19
Play-out
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bodrum Yarımada Su Sporları: 11-7
ODTÜ-Heybeliada: 7-13
AA / Emre Doğan - Spor