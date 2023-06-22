Sutopu Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Başlıyor

Türkiye'nin de yer aldığı B Grubu müsabakaları yarın Romanya'da başlayacak. Türkiye, İsviçre, İsveç ve Romanya ile karşılaşacak. Grupta ilk 2 sırayı alacak takımlar final etabına katılacak.

Sutopu Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı B Grubu müsabakaları, yarın Romanya'da da start alacak.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elemelerde B Grubu maçları 23-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.

B Grubu'nda Türkiye; İsviçre, İsveç ve Romanya ile karşılaşacak. Grupta ilk 2 sırayı alacak takımlar, final etabına katılma hakkı elde edecek.

Milli takımın eleme maçları kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Elif Dilara Aydınlık, Dilara Buralı, Duru Kaleağası, Doğa Rabia Cengiz, Derin Pehlivanoğlu, Elif Gürelli, Ecehan Gökçe Temel (Galatasaray), Ceren Bulut, Kübra Kuş, Selina Çolak, Zeynep Visha, Hanzade Dabbağ, Hamiyet Süzmeçelik, Eylül Arıcı, Zeynep Simay Erdem (İzmir BŞB)

Ay-yıldızlı ekibin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki maç programı şu şekilde:

Yarın:

17.00 Türkiye-İsviçre

24 Haziran Cumartesi:

17.00 İsveç-Türkiye

25 Haziran Pazar:

11.30 Romanya-Türkiye