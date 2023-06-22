Sutopu Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri İstanbul'da başlıyor

Türkiye'nin de yer aldığı C Grubu müsabakaları, İstanbul'da düzenlenecek olan Sutopu Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın başlayacak. A Milli Takım, Sırbistan, Slovakya ve Büyük Britanya ile karşılaşacak.