Sutopu A Kadın Milli Takımı Bolu'da Kamp Yaptı
Sutopu Federasyonu A Kadın Milli Takımı, 13-18 Kasım tarihleri arasında Bolu'da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde yoğun bir kamp programı düzenleyerek fiziksel ve mental hazırlıklarını güçlendiriyor.
Sutopu Federasyonu A Kadın Milli Takımı Bolu'da kamp yaptı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, millilerin 13-18 Kasım'da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) binasında hazırlık kampı düzenlediği belirtildi.
Kentte 23 kişilik geniş kadroyla çalışan milli takımın kampta yoğun antrenman programı uyguladığı aktarılan açıklamada, tam olimpik yüzme havuzundaki çalışmalarla takımın fiziksel, taktiksel ve mental açıdan en üst seviyeye ulaşmasının sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.