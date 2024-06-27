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Sutopu 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda İlk 8'e Girmeyi Hedefliyor

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Sutopu 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Manisa'da düzenlenecek olan 16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda ilk 8'e girmeyi hedefliyor. Şampiyona, Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecek ve 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Milli takım antrenörü İpek Acar, genç bir kadroyla yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve hedeflerinin ilk 8 olduğunu belirtti.

Sutopu 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, yarın Manisa'da başlayacak 16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda ilk 8'e girmeyi hedefliyor.

Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen şampiyona, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Şampiyona için Manisa'da kampa giren milli takım, antrenörler İpek Acar, Furkan Serbest, Oğuzhan Yazıcı yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Organizasyonun ilk maçında yarın saat 20.00'de Avustralya ile karşılaşacak Türkiye'de hedef, ev sahipliği yaptığı turnuvada ilk 8'e girmek.

Milli takım antrenörü İpek Acar, AA muhabirine, Manisa'nın geçen yıl 17 Yaş Altı Erkekler ve Kadın Avrupa Sutopu Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bu yılki dünya şampiyonası için oldukça heyecanlı olduklarını söyledi.

Genç bir kadroyla yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Acar, "Umarım ilk 8'e gireriz. Hedefimiz ilk 8. Gelişmekte olan bir ülkeyiz sutopu anlamında. İnşallah çok güzel sonuçlar elde edeceğiz." dedi.

Acar, dünya şampiyonası gibi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın Türkiye'de sutopunun gelişimine katkı sunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En başta bilinirlik olarak kesinlikle büyük bir katkısı oldu. Manisa'nın da aynı zamanda bilinirliği arttı diye düşünüyorum. Türkiye'nin bilinirliği zaten dünya çapında artmıştır. Bir şeyleri güzel yapmışız ki ikinci sene de yine ev sahipliği bize verilmiş. Daha da güzel şeyler olacaktır. Sutopu daha çok erkeklerin yaptığı bir spor olarak zannediliyordu. Özellikle bu sene de ikinci kez U16 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın olması kadın sporcuların da bu spora yönelmesi açısında çok önemli bir faktör. Genç izleyicilerimizi de bu spora yönelmeleri için yüreklendirecektir."

Ev sahibi olmanın avantajıyla başarılı sonuçlar almayı hedefliyorlar

Milli takım sporculardan Mina Bozkurt şampiyona için heyecanlandıklarını belirterek, uzun süredir şampiyona için çalıştıklarını, ev sahibi olmanın avantajıyla başarılı sonuçlar almayı beklediklerini ifade etti.

Eda Moroğlu da heyecanlarını yenmek için seyirci desteğine güvendiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Spor

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