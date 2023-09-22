'Süslü Kadınlar' Yüksekova'da renkli görüntüler oluşturdu

HAKKARİ - "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" haftası çerçevesinde 'Süslü Kadınlar', Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlediği bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Şemsettin Onay Anadolu Lisesi önünde toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyerek şehir turu attı. Kadınların düzenlediği bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 20 kişinin pedal çevirdiği etkinliğe Yüksekova Ekolojik, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği destek amaçlı katılım sağladı.

"Bu yıl amacımız Yüksekovalı kadınları bisiklet ile buluşturmaktır"

YEKDASDER öncülüğünde toplandıklarını aktaran organizasyon sorumlusu Ceylan Serbest, etkinliğin önemine değindi. Serbest, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' 2013 yılında Sema Gür tarafından İzmir'de başlatılmış bir etkinliktir. Etkinlik Türkiye'nin sınırlarının ötesine taşınmış ve Dünyada birçok şehirde eş zamanlı olarak yapılıyor. Yüksekova'da da 2021 yılından bu yana gerçekleşiyoruz. Bu bizi çok onurlandırıyor. Bu yıl amacımız Yüksekovalı kadınları bisiklet ile buluşturmaktır. Bisiklete binmek Kadının toplumda görünür hale gelmesi ve şehirde etkileşime girmesinin mükemmel bir yoludur. Süslü Kadınların Bisiklet Turu' gönüllü kadınların gönülden yaptığı bir etkinliktir" dedi.

Etkinliğe destek amaçlı katılım sağladıklarını belirten YEKDASDER Derneği Başkan yardımcısı Hakan Zanyar Aykut etkinliğin ilçede 3'üncü kez düzenlediklerini aktardı. Aykut, Bugün Saat 15: 00'te Şemsettin Onay Anadolu Lisesi önünde toplandık. Varış yerimiz Gürdere (Civyan) sosyal tesislerinde oldu. Bizde YEKDASDER ekibi olarak her sene olduğu gibi bu sene de kadın arkadaşlarımıza destek olmak için katılım sağladık" ifadelerini kullandı.

"Süslü bir kadınım"

Katılımın geçen seneye oranla daha fazla olduğunu belirten sınıf öğretmeni Zühal Armoni ise, çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Armoni, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Yüksekova'da da düzenlendi. Ben de gördüğünüz gibi bisikletine elbisesiyle binen süslü bir kadınım. Elbisesiyle eteğiyle bisiklete binmekten çekinen kadınların trafikte daha görünür olması için yapılan bu etkinliğe beyefendiler de bize eşlik ediyor. Destekleri için kendilerine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.