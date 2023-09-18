Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Marmaris'te Gerçekleştirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürdürülebilir ulaşım ve otomobilsiz kentler için düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 bisikletli kadın şehir turunun ardından dans etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde süslü kadınlar sürdürülebilir ulaşım ve otomobilsiz kentler için bir kez daha pedal çevirdi.

Sürdürülebilir ulaşım, otomobilsiz şehirler ve doğanın korunması amacıyla organize edilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, birçok kentle eşzamanlı olarak Marmaris'te de gerçekleştirildi. Atatürk Meydanı'ndan hareket eden yaklaşık 100 bisikletli kadın şehir turunun ardından yine aynı yere dönerek müzik eşliğinde dans etti. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift de etkinliğe katılarak, bisikletli kadınlara başarılar diledi.

Birçok kadının çocuklarıyla birlikte katıldığı ve bisikletlerini çiçeklerle süslediği etkinliğe erkekler de destek verdi. Turun tamamlanmasının ardından kadınlar eğitmen eşliğinde zumba dansı yaptı. Belediye'ye ait ikram aracı da katılımcılara ikramlarda bulundu. - MUĞLA