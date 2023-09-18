Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Iğdır'da Düzenlendi

SERDAR ÜNSAL

Dünyanın ve Türkiye'nin birçok kentinde dün eş zamanlı olarak düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği için Iğdır'da da kadınlar 4. kez pedal çevirdi. Topluluk adına konuşan Ayşe Elban, "Biz binlerce kadın pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz" dedi.

İzmir'de 2013 yılında başlatılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl da eş zamanlı olarak otomobilsiz yaşama ve kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla pek çok ilde düzenlendi. Iğdır'da pedal çeviren kadınlar Vali Yolu sonunda buluştu. Buradan hareket eden kadınlar, kendilerine destek veren erkekler ve çocuklar ile birlikte Iğdır'ın en kalabalık caddesi olan Vali Yolu caddesinde tur atarak tekrar toplama alanına döndüler. En güzel kıyafetlerini giyerek bisikletlerini rengarenk süslerle donatan kadınlar toplanma alanında basın açıklaması yaptı.

Bisiklet turuna katılan bir kadın, "Süslü kadınlarla bisiklet turuna ilk kez katılıyorum. Çok heyecanlıyım, her şey rengarenk. Bir dahakilere de katılmayı düşünüyorum" dedi. Kedisi ile birlikte gelen bir başka katılımcı, "Kadınların toplumdaki yerini gösteren bu günde, bisikleti cinsiyetsizleştiren bu günde çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Herkese eğlenceler diliyorum" diye konuştu.

"KADINLARIN TOPLUMDAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTTIRMAK İSTİYORUZ"

Topluluk adına konuşan Ayşe Elban ise şunları söyledi:

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılında İzmir'de başlamıştır. 11 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik önce Türkiye'de daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl birçok şehirde ve ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız, gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor. Bu yüzden gururluyuz. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir. Ortak dileklerimiz ve isteklerimiz var bizim. Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz binlerce kadın pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz. Özellikle büyük şehirlerimizde pazar günleri bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak 'otomobilsiz pazar' ilan edilmesini istiyoruz."