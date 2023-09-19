Süslü kadınlar, bisiklet farkındalığı için pedal çevirdi

Her yıl 16 ile 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları çerçevesinde, Türkiye'nin çeşitli illerinde eş zamanlı olarak 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinlikleri düzenlendi. Mersin'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve kadının kamusal alanda daha fazla görünür olmasını sağlamak için, Özgecan Aslan Barış Meydanında toplanarak bisiklet süren kadınlara, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi personeli de destek verdi.

Kadınları bisiklet sürmeye özendirmek ve vatandaşları bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, süslü kadınlar bisikletlerini toplumsal farkındalık oluşturmak için sürdü. Özgecan Aslan Barış Meydanından başlayan bisiklet turunda, kadınlar sırasıyla belirlenen güzergahta yer alan duraklara uğradı ve Özgecan Aslan Barış Meydanına geri dönerek turlarını tamamladı.

"Kadınlar sokağa çıkarsa dünya değişir"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığında Kadın Şube Müdürü olarak görev yapan Edibe Sahil, "Bugün burada kadınların sosyal hayata katılımını, bisiklet kullanmasını, çevre duyarlılığını vurgulayacak bir etkinlik yapıyoruz. Süslü kadınlar bisiklet turu 10 yılı aşkın süredir düzenleniyor ve belediyemiz her yıl bunun destekçisi. Burada üretici kadın stantları açıyor ve organizasyona destek oluyoruz. Kadınlarla beraber aynı güzergahta bisiklet sürerek bir farkındalık çalışması yapıyoruz" dedi. Etkinliğin kadın ve çevre ana temalı önemli bir etkinlik olduğunu da vurgulayan Sahil, "Kadınların sokağa çıkması, bisiklet sürmesi, arabalardan uzaklaşıp bisiklete yönelmesi ve çevre duyarlılığını vurgulamak için bu etkinliği yapıyoruz. Çünkü kadınlar sokağa çıkarsa dünya değişir. Biz bunu biliyoruz ve o yüzden bugün buradayız" diye konuştu.

Etkinliğin, dünyanın en renkli ve en güçlü global kadın hareketlerinden biri olduğunu vurgulayan turun Mersin organizatörü Ebru Petek Budur, "Bu hareket, 2013 yılından itibaren Avrupa Hareketlilik Haftası bünyesinde sürdürülebilir ve aktif ulaşım konularına dikkat çekmek üzere yapılıyor. Otomobilsiz kentler gününde, kadınların toplumda dilediği gibi görünür olmasının yanı sıra bisikletle birlikte daha görünür olmasını ve toplumun bisikletli ulaşımına yönelik saygı kazandırılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca iklim krizine dikkat çekmek için karbon salınımın atmosfere yayılması gibi ekonomiden sağlığa, sosyal faydaya kadar çok önemli amaçları içinde barındırıyor" ifadelerini kullandı.

"Etkinlik, kentin kültürel ve sosyal mirasına değerli bir imza bırakıyor"

Süslü kadınlar bisiklet turunu yapmaya başlayan 6. şehrin Mersin olduğunu ve 2015'ten beri her sene yapıldığını vurgulayan Budur, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle süslü kadınlar bisiklet turunu yapıyoruz. Bu da kentin hem kültürel hem de sosyal mirasına, geleceğine çok değerli bir imza bırakıyor. Yıllar içerisinde gündelik yaşamlarında bisiklet kullanmayı alışkanlık edinen kadın sayısında çok büyük bir artış gözleniyor. Bisikletli kadının sokakta görünür olması aynı zamanda diğer erkeklerin, kadınların ve çocukların bisiklet kullanmaları için çok önemli bir rol model de oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Etkinlikle insanlara kadından çevre duyarlılığına kadar birçok mesaj verdiklerini kaydeden Handan Dündar, "İnsanlara vermek istediğimiz birinci mesaj, kadınların özgürlüğü. Kendi başlarına bir şeyler başarabilmeleri, kendi ayaklarının üzerinde durmaları. Ama bunun kadar değerli ikinci bir farkındalığımız arabaların egzozundan, çevreye verdiği zarardan dünyayı kurtarıp bisiklete binmek. Hem spor yapmak, hem de çevreyi düşünerek hareket etmek" dedi. Etkinliğin yıllar önce İzmir'de başladığını ve Türkiye'ye yayıldığının altını çizen Dündar, "Yayıldığı bütün büyük şehirlerden küçük ilçelere kadar artık bütün kadınlar kendini göstermeye başladı. Bu işin farkındalığı arttı. Bu çok güzel bir şey. Artık insanlar, kadınlar, erkekler, herkes işe giderken bile bisiklet kullanıyor" diye konuştu.

"Kadın bisikletlilere farkındalık için böyle bir gün kutluyoruz"

Etkinliğe katılan kadınlardan Pınar Kayacan da etkinliğin 200'den fazla ülkede her yıl kutlandığını belirterek, "Kadın bisikletlilerin ve bisikletin farkındalığını göstermek için böyle bir gün kutluyoruz. Tüm kadınlar en süslü ve en güzel halleriyle bisiklet sürebilirler. Böyle işe de gidebilirler. Olaya sadece spor olarak bakmıyoruz. Mersin'in güzel kadınları olarak hepimiz bir arada toplandık. Biz 250-300 kişiye yakın kadın olarak bu gruptayız. Her sene bunu kutluyoruz. Farkındalığı vurgulamak için bisiklet sürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Profesyonel bisiklet sürücüsü Esen Çay ise "Bisikletlilerin trafikte de var olduğunu göstermek amacıyla ve özellikle kadınların böyle süslenip işe de gidebileceğini göstermek amacıyla, trafikte var olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesinin Mersin'de önemli ve güzel etkinlikler yaptığını düşündüğünü ifade eden ekleyen Çay, "Bu tip sosyal etkinlikler eminim Türkiye'nin birçok yerinde oluyordur. Ama biz Mersin'de yaşayanlar için çok güzel etkinliklere imza atıldığını düşünüyorum. Kadınlara verdiği değer konusunda Vahap Seçer başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Eminim ki birçok kadın bizim yerimizde olmak istiyordur" şeklinde konuştu. - MERSİN