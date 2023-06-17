Suşehri'de Aşık Veysel'i Anma Turnuvası Düzenlendi

Suşehri Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasına 10 takım katıldı. Türk-Eğitim Sen Spor Kursu birinci oldu.