Suşehri'de Aşık Veysel'i Anma Turnuvası Düzenlendi
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Suşehri Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvasına 10 takım katıldı. Türk-Eğitim Sen Spor Kursu birinci oldu.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde "2023 Aşık Veysel Yılı" dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlendi.
Suşehri Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce halk ozanı Aşık Veysel'i anarak dostluk ve kardeşliğin pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvaya 10 takım katıldı.
Suşehri Belediyesi Spor Salonu'ndaki turnuvada Türk-Eğitim Sen Spor Kursu birinci, Kemalpaşaspor ikinci, Jandarmaspor üçüncü oldu.
Dereceye giren takımlara ödül ve hediyelerini Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Rasim Sayın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel verdi.
Kaynak: AA / Faruk Kara - Spor