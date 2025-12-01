Suriye, Arap Kupası Açılış Maçında Tunus'u Yendi
FIFA 2025 Arap Kupası'nın açılış maçında Suriye, Tunus'u 1-0 yenerek galip geldi. Maçta tek golü 48. dakikada Omar Kharbin serbest vuruşla attı.
FIFA 2025 Arap Kupası'nın açılış maçında Suriye, A Grubu'nda Tunus'u 1-0 yendi.
Katar'ın Al-Rayyan şehrindeki Ahmad Bin Ali Stadı'nda oynanan karşılaşmada Suriye, 48. dakikada Omar Kharbin'in serbest vuruştan bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.
A Grubu'nun diğer maçında ev sahibi Katar ile Filistin, Al Bayt Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Filistin, 90+5'de Sultan Al-Brake'in kendi kalesine attığı golle Katar'ı 1-0 mağlup etti.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor