Süphan Dağı Kış Tırmanışı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haberler

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Süphan Dağı Kış Tırmanışı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Süphan Dağı Kış Tırmanışı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Süphan Dağı Kış Tırmanışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Süphan Dağı Kış Tırmanışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Bölgedeki idari yönetim organları ile yapılan görüşmeler kapsamında aşırı kar yağışının devam ettiği ve dağa ulaşımın gerçekleştirileceği köy yolunun kapalı olduğu belirtilmiştir. Bölgedeki kar yağışının devam edecek olması ayrıca çığ riskinin de artmasından dolayı, 17-20 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan Süphan Dağı Kış Tırmanışı faaliyet güvenlik nedenlerinden dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Süphan dağı, Türkiye, kar, Spor, Haberler

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