Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Haberleri

Süper Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 7 Ekim Cuma, 8 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Pazar ve 10 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın hakemleri de belli oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

7 Ekim Cuma

20.00 Gaziantep - Adana Demirspor: Sarper Barış Kaya

8 Ekim Cumartesi

14.30 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yasin Kol

17.00 Antalyaspor - Konyaspor: Mert Güzenge

20.00 Giresunspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

9 Ekim Pazar

14.30 Ümraniyespor - Kayserispor: Burak Şeker

15.00 Hatayspor - Alanyaspor: Aldulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Ekim Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

20.00 Medipol Başakşehir - Sivasspor: Kadir Sağlam - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title