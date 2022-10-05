Süper Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 7 Ekim Cuma, 8 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Pazar ve 10 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın hakemleri de belli oldu. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle: 7 Ekim Cuma 20.00 Gaziantep - Adana Demirspor: Sarper Barış Kaya 8 Ekim Cumartesi 14.30 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yasin Kol 17.00 Antalyaspor - Konyaspor: Mert Güzenge 20.00 Giresunspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu 9 Ekim Pazar 14.30 Ümraniyespor - Kayserispor: Burak Şeker 15.00 Hatayspor - Alanyaspor: Aldulkadir Bitigen 20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan 10 Ekim Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek 20.00 Medipol Başakşehir - Sivasspor: Kadir Sağlam - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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