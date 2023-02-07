Süper Lig yolundaki Horozkent'e Belerus'dan transfer

Kadın Futbol 1. Ligi'ni 17. hafta itibarıyla 21 puanla 5. sırada tamamlayan ve hedefini Süper Lig olarak belirleyen Denizli temsilcisi Horozkentspor, kadrosunu iki Beleruslu futbolcu ile güçlendirdi.

Kadın Futbol 1. Ligi'ni 17. hafta itibarıyla 21 puanla 5. sırada tamamlayan ve hedefini Süper Lig olarak belirleyen Denizli temsilcisi Horozkentspor, kadrosunu iki Beleruslu futbolcu ile güçlendirdi.

19 yaşındaki ileri uç oyuncusu Skryhanava Hanna ve 34 yaşındaki stoper mevkiinde oynayan Anastasiya Kynitskaya'yı renklerine dahil eden Horozkentspor'da hedef en azından takviye edilmiş kadrosu ile play off'a kalarak oradan Süper Lig'e yükselmek. Transferleri ve ligi değerlendiren yeşil beyazlı takımın Kulüp Başkanı Kamil Karabuğa, takımın şu anda istedikleri yerden biraz uzakta olduğuna dikkat çekerek, "Birkaç maçta talihsiz puan kayıpları yaşadık. Ama biz bunları telafi edeceğiz. Hedefimiz play-offlar orayı da geçip asıl hedefimiz olan Kadın Futbol Süper Ligi'ne çıkacağız. Rakiplerimizle mücadele ederken imkanlarımız istikametinde mücadele etmek zorundasınız. Kadromuz genç ve tecrübesiz kızlarımızdan kuruluydu fakat hocamızla görüşüp gerekli yerlere takviye yapılmasını istedi. Bizde imkanlarımız istikametinde transferlerimizi yaptık" dedi.

"Bu sene çok uzak deplasmanlarımız oldu"

Ligin ikinci yarısının ilk çeyreğini bitirmek üzere olduklarına vurgu yapan Kulüp Başkan Vekili Abdülbaki Aras da, "Bugüne kadar yaptığımız maçlarda imkansızlıklarla takımımızı 5. Sıraya getirdik. Maalesef en büyük sorunumuz Denizli halkından ve bize söz verenlerden destek bulamamak. Horozkentspor için elimizden gelen her şeyi yaparız diyen bir sürü insan iş icraata gelince sus pus oldular. Sahipsiz kalıyoruz. Bu sene çok uzak deplasmanlarımız oldu ve maalesef ağır bir bütçe ile yola çıktık. Maddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Gerek ben gerek Kamil Başkan elimizden geleni yapıyoruz ama bittik tükendik desek yeri var" diye konuştu.

"Onlara oyunsal anlamda asla boyun eğmedik"

Ligde genç ve tecrübesiz bir takımla mücadele ediyoruz diyen Horozkentspor Teknik Sorumlusu Osman Kıraç ise "Bu sene 1. Lig harbiden zorlu geçiyor. Kızlarımızda tecrübe eksikliği görüyorum. Ama oyunsal anlamda ve futbolcuların gelişimi açısından diğer takımlara kafa tutacak takımız. İlk etapta transfer yapan para harcayan takımlarla kafa kafaya oynadık. Onlara oyunsal anlamda asla boyun eğmedik. Şanssız bir şekilde tecrübe eksikliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı verdiğimiz maçlar oldu. Geride kalan 17 haftada maalesef karşılaştığımız en büyük sorun düzenli istikrarlı bir kadro ile maçlara çıkamamamız oldu. Ligin geri kalanında hedefimiz play-off'a kalıp orada şansımızı kullanmak istiyoruz. Eksik gördüğümüz bölgelere iki Belerus'lu oyuncuyu transfer ettik. Hem forvet hem savunma stoper hattımıza takviye yaptık. Gönül isterdi ki yerli oyuncularımızla lige devam edelim ancak ligde diğer takımlarda transfer yapıyorlar ve eşit şartlarda yarışmak için transfer yapma ihtiyacı zorunlu oldu" ifadelerini kullandı.

Beleruslu iki oyuncu Skryhanava Hanna ve Anastasiya Kynitskaya'da, Horozkentspor'u Süper Lig'e çıkarmak ve takımın başarısına katkıda bulunmak için geldiklerini belirterek, "Denizli çok güzel, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Burada çok güzel bir ortam var. Hedefimiz takıma destek olarak elimizden gelen gayreti göstererek Süper Lig'e yükselmek" şeklinde konuştu. - DENİZLİ