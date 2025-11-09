Haberler

Süper Lig ve Diğer Spor Karşılaşmaları Hafta Sonu Programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu hafta sonu Süper Lig'de Fatih Karagümrük - Konyaspor, Kocaelispor - Galatasaray, Fenerbahçe - Kayserispor ve Samsunspor - Eyüpspor maçları oynanacak. Ayrıca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de heyecan dolu karşılaşmalar ve İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybol müsabakaları yapılacak.

SÜPER LİG

14.30 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük - TÜMOSAN Konyaspor

17.00 Kocaelispor - Galatasaray

20.00 Fenerbahçe - Zecorner Kayserispor

20.00 Samsunspor - ikas Eyüpspor

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

1'İNCİ LİG

13.30 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor

13.30 Adana Demirspor - Keçiörengücü

16.00 Atko Grup Pendikspor - Eminevim Ümraniyespor

19.00 Arca Çorum FK - Alagöz Holding Iğdır FK

ALT LİGLER

- 3'üncü Lig'de haftanın karşılaşmaları oynanacak

BASKETBOL

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

13.00 Glint Manisa Basket - Trabzonspor

15.30 Aliağa Petkim Spor - Esenler Erokspor

18.00 Galatasaray MCT Technic - Mersin Spor

20.30 Beşiktaş Gain - Anadolu Efes

VOLEYBOL

- İslami Dayanışma Oyunları Kadınlar

16.00 Türkiye - Azerbaycan

İslami Dayanışma Oyunları Erkekler Grup

18.00 Türkiye - Çad

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Şara, ABD'li subaylarla basketbol oynadı

Başına 10 milyon dolar ödül koydukları liderle basketbol oynadılar
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.