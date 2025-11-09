Süper Lig ve Diğer Spor Karşılaşmaları Hafta Sonu Programı
Bu hafta sonu Süper Lig'de Fatih Karagümrük - Konyaspor, Kocaelispor - Galatasaray, Fenerbahçe - Kayserispor ve Samsunspor - Eyüpspor maçları oynanacak. Ayrıca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de heyecan dolu karşılaşmalar ve İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybol müsabakaları yapılacak.
SÜPER LİG
14.30 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük - TÜMOSAN Konyaspor
17.00 Kocaelispor - Galatasaray
20.00 Fenerbahçe - Zecorner Kayserispor
20.00 Samsunspor - ikas Eyüpspor
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
1'İNCİ LİG
13.30 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor
13.30 Adana Demirspor - Keçiörengücü
16.00 Atko Grup Pendikspor - Eminevim Ümraniyespor
19.00 Arca Çorum FK - Alagöz Holding Iğdır FK
ALT LİGLER
- 3'üncü Lig'de haftanın karşılaşmaları oynanacak
BASKETBOL
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
13.00 Glint Manisa Basket - Trabzonspor
15.30 Aliağa Petkim Spor - Esenler Erokspor
18.00 Galatasaray MCT Technic - Mersin Spor
20.30 Beşiktaş Gain - Anadolu Efes
VOLEYBOL
- İslami Dayanışma Oyunları Kadınlar
16.00 Türkiye - Azerbaycan
İslami Dayanışma Oyunları Erkekler Grup
18.00 Türkiye - Çad