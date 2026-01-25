Haftanın Spor Programı
Süper Lig'de haftanın önemli maçları arasında Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği mücadele öne çıkarken, diğer liglerde de çeşitli maçlar gerçekleştirilecek.
TÜMOSAN Konyaspor
17.00 Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği
17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Göztepe
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ
16.30 Siyah-beyazlılar, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak, Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.
1'İNCİ LİG
13.30 Atakaş Hatayspor - Eminevim Ümraniyespor
13.30 SMS Grup Sarıyer - Arca Çorum FK
16.00 Özbelsan Sivasspor - Amed SK
19.00 Manisa FK - İstanbulspor
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
13.00 Anadolu Efes - Bursaspor
15.30 Trabzonspor - Safiport Erokspor
18.00 Aliağa Petkim - Fenerbahçe Beko
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13.00 BOTAŞ - Fenerbahçe Opet
15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Emlak Konut
16.00 Melikgazi Kayseri - ÇİMSA ÇBK Mersin
VOLEYBOL
-Efeler Ligi
14.00 Fenerbahçe Medicana - Cizre Bld.
14.00 Ziraat Bankkart - Bursa BBSK
16.00 Akkuş Bld. - İstanbul Gençlik
16.00 Gaziantep Gençlik - Galatasaray HDI Sigorta
16.30 Gebze Bld. - Spor Toto
16.30 İBB Spor - Alanya Bld.
19.00 Halkbank - Altekma
BAKAN BAK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Eskişehir'de bir dizi programa katılacak.