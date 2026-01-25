Haberler

Haftanın Spor Programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de haftanın önemli maçları arasında Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği mücadele öne çıkarken, diğer liglerde de çeşitli maçlar gerçekleştirilecek.

TÜMOSAN Konyaspor

17.00 Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği

17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Göztepe

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ

16.30 Siyah-beyazlılar, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak, Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

1'İNCİ LİG

13.30 Atakaş Hatayspor - Eminevim Ümraniyespor

13.30 SMS Grup Sarıyer - Arca Çorum FK

16.00 Özbelsan Sivasspor - Amed SK

19.00 Manisa FK - İstanbulspor

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

13.00 Anadolu Efes - Bursaspor

15.30 Trabzonspor - Safiport Erokspor

18.00 Aliağa Petkim - Fenerbahçe Beko

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 BOTAŞ - Fenerbahçe Opet

15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Emlak Konut

16.00 Melikgazi Kayseri - ÇİMSA ÇBK Mersin

VOLEYBOL

-Efeler Ligi

14.00 Fenerbahçe Medicana - Cizre Bld.

14.00 Ziraat Bankkart - Bursa BBSK

16.00 Akkuş Bld. - İstanbul Gençlik

16.00 Gaziantep Gençlik - Galatasaray HDI Sigorta

16.30 Gebze Bld. - Spor Toto

16.30 İBB Spor - Alanya Bld.

19.00 Halkbank - Altekma

BAKAN BAK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Eskişehir'de bir dizi programa katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen oldu! Real Madrid'de Arda Güler için son karar

Real Madrid'de beklenen oldu
Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu

Cezaevinde koğuş birbirine girdi! Onlarca yaralı var
Beklenen oldu! Real Madrid'de Arda Güler için son karar

Real Madrid'de beklenen oldu
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı

Birkaç saatlik kabus, şehri alt üst yetmeye yetti! Zarar çok büyük