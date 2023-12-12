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Süper Lig Takımları Hakem Saldırısını Kınadı

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VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Siltaş Yapı Pendikspor, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig ekipleri VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Siltaş Yapı Pendikspor, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

VavaCars Fatih Karagümrük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Geldiğimiz nokta kabul edilemez bir hal almıştır ve artık sahada oynanan oyun anlamını yitirmiştir. Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor "Şiddetle kınıyoruz" başlığıyla yayımladığı açıklamada, yaşanan üzücü olayları büyük bir endişeyle takip ettiklerini vurgulayarak, şu cümlelere yer verdi:

"Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırı, sporun ruhuna ve fair play prensiplerine tamamen aykırıdır. Gerçekleşen bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu menfur olayda gerekli kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor, Halil Umut Meler, yardımcıları ve değerli ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Siltaş Yapı Pendikspor da Halil Umut Meler, yardımcıları ve ailelerine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şu açıklamayı yaptı:

"MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz."

Kaynak: AA / Spor

Fatih Karagümrük Halil Umut Meler İstanbulspor Pendikspor Şiddet Futbol Spor Güncel Haberler

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