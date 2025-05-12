Süper Lig Takımları Haftaya Hazır

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Antalyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın antrenmanları ve hazırlıkları devam ediyor. Galatasaray, Trabzonspor'la ZTK Final maçı için idman yaparken, Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four hazırlıkları kapsamında medya günü düzenleyecek.

Antalyaspor

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, ZTK Final maçında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına basına açık idmanla devam edecek. Antrenman öncesi Mario Lemina basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

FENERBAHÇE

14.00 Abu Dabi'de düzenlenecek Final-Four'da mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2025 Final Four Medya Günü'nü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenleyecek. Genel Menajer Derya Yannier, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

14.40 Sporcular Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Wade Baldwin IV basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah - beyazlılar günü izinli geçirecek.

2. LİG YÜKSELME PLAY-OFF - 2. TUR

16.00 Altınordu - Kastamonuspor

16.00 Vanspor FK - 68 Aksaray

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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