Süper Lig takım harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirlerinin eklendiği harcalama limitlerine göre en yüksek limite, yüzde 40 sapma dahil 1.545.820.482 TL ile Galatasaray sahip oldu. Daha sonra ise 1.378.878.458 TL ile Fenerbahçe, 960.805.023 TL ile Beşiktaş ve 879.158.943 TL ile Trabzonspor geldi. 2022-2023 sezonunda en düşük limite sahip olan takım ise 161.020.854 TL ile Fatih Karagümrük oldu.18 Haziran tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89'uncu Maddesi kapsamında Süper Lig takımlarının yüzde 40 sapma dahil harcama limitleri şu şekilde hesaplandı: Trabzonspor: 879.158.943 TLFenerbahçe: 1.378.878.458 TLKonyaspor: 254.113.509 TLMedipol Başakşehir FK: 278.914.589 TLAlanyaspor: 247.818.713 TLBeşiktaş: 960.805.023 TLFraport TAV Antalyaspor: 260.546.549 TLFatih Karagümrük: 161.020.854 TLAdana Demirspor: 358.439.838 TLDemir Grup Sivasspor: 290.205.190 TLKasımpaşa: 178.341.497 TLAtakaş Hatayspor: 250.666.605 TLGalatasaray: 1.545.820.482 TLYukatel Kayserispor: 190.855.678 TLGaziantep Futbol Kulübü: 374.977.812 TLGiresunspor: 283.403.895 TLMKE Ankaragücü: 261.372.640 TLBereket Sigorta Ümraniyespor: 261.372.640 TLİstanbulspor: 261.372.640 TL- Da
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