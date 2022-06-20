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Süper Lig takım harcama limitleri belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Süper Lig takım harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirlerinin eklendiği harcalama limitlerine göre en yüksek limite, yüzde 40 sapma dahil 1.545.820.482 TL ile Galatasaray sahip oldu. Daha sonra ise 1.378.878.458 TL ile Fenerbahçe, 960.805.023 TL ile Beşiktaş ve 879.158.943 TL ile Trabzonspor geldi. 2022-2023 sezonunda en düşük limite sahip olan takım ise 161.020.854 TL ile Fatih Karagümrük oldu.

18 Haziran tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89'uncu Maddesi kapsamında Süper Lig takımlarının yüzde 40 sapma dahil harcama limitleri şu şekilde hesaplandı:

Trabzonspor: 879.158.943 TL

Fenerbahçe: 1.378.878.458 TL

Konyaspor: 254.113.509 TL

Medipol Başakşehir FK: 278.914.589 TL

Alanyaspor: 247.818.713 TL

Beşiktaş: 960.805.023 TL

Fraport TAV Antalyaspor: 260.546.549 TL

Fatih Karagümrük: 161.020.854 TL

Adana Demirspor: 358.439.838 TL

Demir Grup Sivasspor: 290.205.190 TL

Kasımpaşa: 178.341.497 TL

Atakaş Hatayspor: 250.666.605 TL

Galatasaray: 1.545.820.482 TL

Yukatel Kayserispor: 190.855.678 TL

Gaziantep Futbol Kulübü: 374.977.812 TL

Giresunspor: 283.403.895 TL

MKE Ankaragücü: 261.372.640 TL

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 261.372.640 TL

İstanbulspor: 261.372.640 TL


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Demirören Haber Ajansı / Spor

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