Süper Lig takım harcama limitleri belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirlerinin eklendiği harcalama limitlerine göre en yüksek limite, yüzde 40 sapma dahil 1.545.820.482 TL ile Galatasaray sahip oldu. Daha sonra ise 1.378.878.458 TL ile Fenerbahçe, 960.805.023 TL ile Beşiktaş ve 879.158.943 TL ile Trabzonspor geldi. 2022-2023 sezonunda en düşük limite sahip olan takım ise 161.020.854 TL ile Fatih Karagümrük oldu. 18 Haziran tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89'uncu Maddesi kapsamında Süper Lig takımlarının yüzde 40 sapma dahil harcama limitleri şu şekilde hesaplandı: Trabzonspor: 879.158.943 TL Fenerbahçe: 1.378.878.458 TL Konyaspor: 254.113.509 TL Medipol Başakşehir FK: 278.914.589 TL Alanyaspor: 247.818.713 TL Beşiktaş: 960.805.023 TL Fraport TAV Antalyaspor: 260.546.549 TL Fatih Karagümrük: 161.020.854 TL Adana Demirspor: 358.439.838 TL Demir Grup Sivasspor: 290.205.190 TL Kasımpaşa: 178.341.497 TL Atakaş Hatayspor: 250.666.605 TL Galatasaray: 1.545.820.482 TL Yukatel Kayserispor: 190.855.678 TL Gaziantep Futbol Kulübü: 374.977.812 TL Giresunspor: 283.403.895 TL MKE Ankaragücü: 261.372.640 TL Bereket Sigorta Ümraniyespor: 261.372.640 TL İstanbulspor: 261.372.640 TL - Da Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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