Süper Lig şampiyonu Galatasaray'dan üç kupalı kutlama

Trendyol Süper Lig'de 24. kez zafere ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kupasını aldı.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında dün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçtaki galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, zaferini taraftarıyla kutladı. Kutlamalar için İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Lisesi'nde bir araya gelen teknik ekip ve futbolcular, üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

Taraftarların Galatasaray Lisesi önünde ve yolda coşkuyla eşlik ettiği sarı-kırmızılı kafile, yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğun ardından Seyrantepe'ye ulaştı.

Şampiyonluk için özel sahnenin kurulduğu RAMS Park'a Galatasaray taraftarı saat 17.00 civarında alındı. Tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, sırasıyla Emir Can İğrek, Uzi, Zara, Edis Görgülü sahne aldı.

İlk kupayı kadın futbolcular kaldırdı

Törende önce Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan sarı-kırmızılı futbolcular da kupasına da kavuştu.

Sarı-kırmızılı takıma kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil takdim etti.

Kupa törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile kadın futbolundan sorumlu yönetici Emir Aral da katıldı.

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, kupayı kaldırmasının ardından tribünleri selamladı. Stadı dolduran taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcuların sevinç ve coşkusuna ortak oldu.

Gökyüzünde dronlarla ışık gösterisi

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması büyük bir görsel şölene ev sahipliği yaptı.

Stat içinde kurulan dev sahne etrafında beğeni toplayan bir ışık şovuna da imza atıldı. Erkek futbol takımının kazandığı kupaların törenine geçildiği sırada devreye dronlar girdi.

Dronlar ile RAMS Park'ın üzerinde önce, "Şampiyon Galatasaray" ve "Tek büyük Galatasaray" yazıları oluşturuldu. Ardından ellerini kulaklarına götürerek gol sevinci yapan Mauro Icardi'nin figürü ve futbol topu çizildi. Son olarak da "Yer sarı, gök kırmızı" ve "İyiler sonunda mutlaka kazanır" sloganları yazıldı.

Taraftarın coşkusunun yükseldiği gösteride Galatasaray'ın Süper Lig'de bir adım uzakta olduğu 25. şampiyonluk ve formasına takmak için gün saydığı 5. yıldız hedefi vurgulandı.

Gösterinin sonunda stadın üzerinde 24. şampiyonluk bayrağı açıldı.

Yönetici, teknik heyet ve futbolcular tek tek sahneye çağrıldı

Kutlamada kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek platforma davet edildi.

İlk olarak futbol takımı idari ekibi ve kulüp personelleri, ardından da teknik ekip tek tek sahneye çağırıldı. Alkışlar ve tezahüratlar arasında podyuma gelen teknik direktör Okan Buruk'a oğlu Ali Yiğit de eşlik etti. Buruk, kendisine sevgi gösterisinde bulunan tarafarlarla "üçlü" tezahüratı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu heyetinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur sahneye geldi. Yapılan seçimlerin ardından göreve devam etmemesi gündemde olan Erden Timur'a taraftarlar tezahüratlarla destek verdi.

Genç oyuncuların sahneye çıkmasıyla devam eden kutlamada ismi anons edilen futbolcular, seçtikleri şarkı eşliğinde taraftarın önüne çıktı. Bazı yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da kutlamaya çocuklarıyla katıldı.

Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin'e destek

Sarı-kırmızılı futbolcular Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, İsrail saldırıları altında büyük bir insanlık dramının yaşandığı Filistin'e destek verdi.

Futbolcular podyuma çağrıldığı sırada Faslı yıldız Ziyech, Filistin bayrağı taşıdı. Sık sık sosyal medya hesabından Filistin'in sesini duyuran Kerem Aktürkoğlu ise bileğine Filistin kefiyesi sardı.

Icardi'den Dzeko'ya gönderme

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'ya gönderme yaptı.

Icardi, sahneye Fenerbahçe'nin şampiyonlukta ve gol krallığında yarıştığı rakibi Dzeko'nun transferini açıklanırken kullanılan "Beni sev" şarkısıyla adım attı.

Siyah, Galatasaray logosu işlemeli pelerin giyen, ellerinde meşale olan Icardi, sonra kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" ile sevinmeye devam etti.

Icardi, ayrıca kupaların kaldırılmasından sonra yapılan kutlamalarda, ilk olarak Wesley Sneijder'in yaptığı, "Fener ağlama" tezahüratını yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda kaydettiği 25 golle büyük katkısı olan Mauro Icardi, krallık yarışında Dzeko'yu geride bırakarak zirvede yer almıştı.

Kupaları Mehmet Büyükekşi verdi

Galatasaray'a Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu şampiyonluk kupası ile Turkcell Süper Kupa takdim edildi.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanları Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile takımın yıldızı Mauro Icardi, kupaları TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden alarak havaya kaldırdı. Bu sırada alev, ışık, meşale ve havai fişeklerle büyük coşku yaşandı.

Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.

TFF heyetine protesto

Galatasaray taraftarları, TFF heyetini ıslıkla protesto etti.

Kupaları vermesi için sahneye çağrılan başkanı Mehmet Büyükekşi ve başkan vekili Yusuf Günay'a taraftarlar tepki gösterdi.