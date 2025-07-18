Süper Lig Kulüplerinin Transfer Çalışmaları ve Hazırlık Maçları

Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ

- Beşiktaş'ta sistem 4-2-3-1 olacak

- Kanat ve 6 numara eksikliği net olarak göze çarpıyor

- Gidecek oyuncu sayısı çok fazla

- Siyah-beyazlılar, Petrzalka ile oynadığı hazırlık maçıyla Avusturya kampını tamamladı. Beşiktaş, Avusturya kampında oynadığı 4 hazırlık maçlarında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE

- Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 20 ve 62'nci dakikalarda Szymanski kaydetti.

19.00 Sarı-lacivertliler, günü tek antrenmanla tamamlayacak.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

- Napoli Kulübü Başkanı Aurelio de Laurentiis, Osimhen'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Osimhen, onu isteyen ve gerekli sözleşme koşullarını yerine getirme kapasitesine sahip olan kulübe gidecektir. Hayatta objektif olmak gerekir; sadece subjektif değerlendirmelerle hareket edilemez, çünkü anlaşmalar iki taraf arasında yapılır" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ise transferle ilgili "Osimhen bizi çok istiyor. Toplamda bizim teklif ettiğimizin 80-90 milyon Euro fazlası teklif edildi ama kendisi bizi istiyor. İnşallah hep beraber başaracağız" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIK MAÇLARI

16.00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

VOLEYBOL

11.00 Türkiye Voleybol Federasyonu, Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1'inci Ligleri isim sponsorluk anlaşması için bir kahve markası ile sözleşme imzalayacak.