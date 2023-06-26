Süper Lig kulüplerinin 2023-2024 sezonu harcama limitleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin 2023-2024 sezonu takım harcama limitlerini belirledi. Galatasaray'a 1 milyar 926 milyon lira, Fenerbahçe'ye 1 milyar 920 milyon lira, Beşiktaş'a 1 milyar 72 milyon lira ve Trabzonspor'a 1 milyar 290 milyon lira harcama limiti verildi.
Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri ilan edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.
Kurul; yüzde 30 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 926 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 920 milyon, Beşiktaş'a 1 milyar 72 milyon ve Trabzonspor'a 1 milyar 290 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
|Süper Lig Takımlar
|Takım Harcama Limiti (TL)
|%30 Sapma Dahil
Takım Harcama Limiti (TL)
|1.Galatasaray
|1.481.993
|1.926.591
|2.Fenerbahçe
|1.477.590
|1.920.867
|3.Beşiktaş
|824.736
|1.072.157
|4.Adana Demirspor
|290.190
|377.247
|5.Medipol Başakşehir
|334.277
|434.561
|6.Trabzonspor
|992.606
|1.290.388
|7.VavaCars Fatih Karagümrük
|136.154
|177.000
|8.Arabam.com Konyaspor
|319.166
|414.916
|9.Yukatel Kayserispor
|242.722
|315.538
|10.Kasımpaşa
|117.584
|152.859
|11.MKE Ankaragücü
|395.788
|514.525
|12.İstanbulspor
|147.927
|192.306
|13.Fraport TAV Antalyaspor
|124.888
|162.355
|14.Demir Grup Sivasspor
|156.174
|203.026
|15.Corendon Alanyaspor
|248.392
|322.910
|16.Gaziantep FK
|260.500
|338.650
|17.Atakaş Hatayspor
|332.867
|432.727
|18.Yılport Samsunspor
|196.489
|255.436
|19.Çaykur Rizespor
|196.489
|255.436
|20. Pendikspor
|196.489
|255.436