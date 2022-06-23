Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, sezonu 25 Haziran'da açacak - Haberler

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Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, sezonu 25 Haziran'da açacak

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, sezonu 25 Haziran'da açacak

Süper Lig'in yeni temsilcisi MKE Ankaragücü, sezon hazırlıklarına 25 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Süper Lig'in yeni temsilcisi MKE Ankaragücü, sezon hazırlıklarına 25 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki sarı-lacivertli futbolcular 25 Haziran Cumartesi günü Beştepe Tesisleri'nde toplanacak.

İlk kamp çalışmasını Bolu'da yapacak MKE Ankaragücü, bu şehre 28 Haziran Salı günü hareket edecek.

Bolu'da 7 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-lacivertliler, Ankara'ya dönecek. Bayram sonrası ikinci kamp çalışmaları ise Kayseri'de gerçekleştirilecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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