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Süper Lig'in son haftasının hakemleri belli oldu

Süper Lig'in son haftasının hakemleri belli oldu

Spor Haberleri

Dijital atamayla belirlenen Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler de belirlendi.

Dijital atamayla belirlenen Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftanın hakemleri belli oldu.

Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;

YARIN:

17.00 Sivasspor - Kayserispor (Sivas 4 Eylül) BURAK PAKKAN

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (Nef) BURAK ŞEKER

20.00 Başakşehir - Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK

7 HAZİRAN ÇARŞAMBA:

20.00 Giresunspor - Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi) KADİR SAĞLAM

20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) CİHAN AYDIN

20.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor (Eryaman) ÇAĞDAŞ ALTAY

20.00 Beşiktaş - Konyaspor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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