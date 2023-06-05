Süper Lig'in son haftasının hakemleri belli oldu
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Dijital atamayla belirlenen Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler de belirlendi.
Dijital atamayla belirlenen Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftanın hakemleri belli oldu.
Haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;
YARIN:17.00 Sivasspor - Kayserispor (Sivas 4 Eylül) BURAK PAKKAN17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (Nef) BURAK ŞEKER20.00 Başakşehir - Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK7 HAZİRAN ÇARŞAMBA: 20.00 Giresunspor - Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi) KADİR SAĞLAM20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) CİHAN AYDIN20.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor (Eryaman) ÇAĞDAŞ ALTAY
20.00 Beşiktaş - Konyaspor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor