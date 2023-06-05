Süper Lig'in son haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın ve 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Burak Şeker

17.00 DG Sivasspor - Kayserispor: Burak Pakkan

20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Bahattin Şimşek

7 Haziran Çarşamba

20.00 Ankaragücü - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Ümit Öztürk

20.00 Giresunspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor: Cihan Aydın - İSTANBUL