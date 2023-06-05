Süper Lig'in son haftasında görev yapacak hakemler açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın ve 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Burak Şeker
17.00 DG Sivasspor - Kayserispor: Burak Pakkan
20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Bahattin Şimşek
7 Haziran Çarşamba
20.00 Ankaragücü - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Ümit Öztürk
20.00 Giresunspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor: Cihan Aydın - İSTANBUL