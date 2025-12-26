Haberler

DOSYA HABER - Süper Lig'de ilk yarı "26,84" yaş ortalamasıyla oynandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası itibarıyla 18 takımın formasını giyen 475 oyuncunun yaş ortalaması 26,84 oldu. Kocaelispor, 28,21 yaş ortalamasıyla en tecrübeli takım olurken, Göztepe 25,17 ile en genç oyuncu yaş ortalamasına sahip. Ayrıca, ligin en genç oyuncusu Gençlerbirliği'nden 16 yaşındaki Ayaz Özcan oldu.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken mücadele eden 18 takımın sezonun ilk bölümünde şans verdiği 475 oyuncunun yaş ortalaması, 26,84 oldu.

AA'nın, Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, süre alan futbolcuların yaş ortalaması ele alındı.

Ligde forma giyen oyuncuların yaşları dikkate alındığında en tecrübeli ekip olarak lige bu sezon yükselen Kocaelispor, kayıtlara geçti.

Sezonun ikinci yarısına 23 puanla 8. sırada başlayacak yeşil-siyahlı takım, ilk yarıyı 28,21 yaş ortalamasıyla tamamladı.

Kocaelispor'u 27,78'lik yaş ortalamasıyla ikas Eyüpspor ve 27,57 yaş ortalamasıyla Zecorner Kayserispor takip etti.

En genci Göztepe

Sezonun ilk yarısında en genç yaş ortalamasıyla Göztepe mücadele etti.

İzmir ekibinin, sezonun ilk yarısında şans verdiği oyuncuların yaş ortalaması 25,17 olarak dikkati çekti.

Göztepe'yi 25,81 yaş ortalamasıyla Trabzonspor ve 26 yaş ortalamasıyla Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük izledi.

Ortalamalar

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında takımlara göre forma şansı bulan oyuncuların yaş ortalaması şöyle:

Takım

Yaş ortalaması

Kocaelispor

28,21

ikas Eyüpspor

27,78

Zecorner Kayserispor

27,57

Gençlerbirliği

27,28

RAMS Başakşehir

27,15

Gaziantep FK

27,07

Kasımpaşa

27,04

Fenerbahçe

27,00

Hesap.com Antalyaspor

26,96

Galatasaray

26,85

TÜMOSAN Konyaspor

26,78

Beşiktaş

26,73

Corendon Alanyaspor

26,60

Samsunspor

26,38

Çaykur Rizespor

26,34

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

26,00

Trabzonspor

25,81

Göztepe

25,17

Ligin en genci Gençlerbirliği'nden Ayaz Özcan

Süper Lig'in ilk yarısında 16 yaşında 4 futbolcu forma giydi.

Gençlerbirliği'nin 1 Ekim 2009 doğumlu futbolcusu Ayaz Özcan, ligin en genç oyuncusu ünvanıyla kırmızı-siyahlı formayı giydi. Ayaz, 3 maçta 17 dakika sahada kaldı.

Fatih Karagümrük'te oynayan 6 Nisan 2009 doğumlu Tarık Buğra Kalpaklı, geride kalan 17 maçın 9'unda 270 dakika süre aldı.

Antalyaspor'dan 24 Mart 2009 doğumlu Yakub İlçin, 4 maçta 171 dakika, 5 Ocak 2009 doğumlu Ali Demirbilek ise 1 maçta 1 dakika görev yaptı.

En "tecrübeli" Mert Günok

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde forma giyen en tecrübeli futbolcu, 1 Mart 1989 doğumlu Mert Günok oldu.

Beşiktaş'ın 36 yaşındaki milli file bekçisi, ligin ilk yarısında 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı.

Ligde 36 yaşındaki Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme, Göztepe'den İsmail Köybaşı, ikas Eyüpspor futbolcusu Taras Stepanenko, Corendon Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca ve kaleci Ertuğrul Taşkıran da görev aldı.

Alanyaspor file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, ilk yarıda oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak dikkati çekti.

8 futbolcu 2 farklı takımda oynadı

Süper Lig'de sezonun başlamasının ardından 8 futbolcu, başka Süper Lig ekibiyle anlaştı.

Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer olurken Beşiktaş'tan Ernest Muci, bordo-mavili takıma gitti.

Beşiktaş kadrosunda sezona başlayan Tayyip Talha Sanuç, Gaziantep FK ile sözleşme imzalarken Gökhan Sazdağı, Zecorner Kayserispor'dan Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca Fenerbahçe'de sezona başlayan Cengiz Ünder ile kiralık sözleşme imzaladı.

Sezona ikas Eyüpspor ile giren Melih Kabasakal, Gaziantep FK ile anlaşırken Jakub Kaluzinski, Hesap.com Antalyaspor'dan RAMS Başakşehir'e transfer oldu.

Ligde 2 takımda forma giyen diğer isim de Dal Varesanovic. Sezona Çaykur Rizespor'da başlayan Bosna Hersekli oyuncu, Gençlerbirliği ile ilk devreyi tamamladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
AİHM'den İmamoğlu kararı! Avukatı 'Nadir' diyerek duyurdu

AİHM'den İmamoğlu kararı! Avukatı "Nadir" diyerek duyurdu