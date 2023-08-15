Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor-Galatasaray maçını 20 bin 523 kişi izledi

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında oynanan Kayserispor-Galatasaray maçını 20 bin 523 kişi izledi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan müsabakayı 4 bin 500 kombine biletli taraftar ve bin 600 misafir takım taraftarı da izledi.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kayserispor- Galatasaray maçını 20 bin 523 kişi izledi.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan müsabakayı 20 bin 523 kişi izledi. 4 bin 500 kombine biletli taraftarın takip ettiği, bin 600 misafir takım taraftarının olduğu maçta toplam 20 bin 523 kişi turnikelerden geçerek müsabakayı izledi. - KAYSERİ