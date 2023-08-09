Süper Lig'in İlk Haftasında Görev Yapacak Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk haftada oynanacak maçlarda belirlenen hakemler görev yapacak.