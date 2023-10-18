Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray-Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı Halil Umut Meler hakemlik yapacak. Haftanın diğer maçlarında ise farklı hakemler görev alacak.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

21 EKİM CUMARTESİ

13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker

16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay

16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

22 EKİM PAZAR

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Samsunspor - Başakşehir: Murat Erdoğan

23 EKİM PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek