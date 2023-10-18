Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray-Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı Halil Umut Meler hakemlik yapacak. Haftanın diğer maçlarında ise farklı hakemler görev alacak.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
21 EKİM CUMARTESİ
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay
16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
22 EKİM PAZAR
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Samsunspor - Başakşehir: Murat Erdoğan
23 EKİM PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek