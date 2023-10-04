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Süper Lig'in 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan bilgilere göre, Süper Lig'in 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi. Maçların hakemleri ve saatleri şu şekildedir...