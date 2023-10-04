Süper Lig'in 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan bilgilere göre, Süper Lig'in 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi. Maçların hakemleri ve saatleri şu şekildedir...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları 6 Ekim Cuma, 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar günü oynanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:
6 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam
7 Ekim Cumartesi
13.30 Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge
19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
8 Ekim Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Hatayspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan - İSTANBUL