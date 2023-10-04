Haberler

Süper Lig'in 8. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan bilgilere göre, Süper Lig'in 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi. Maçların hakemleri ve saatleri şu şekildedir...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları 6 Ekim Cuma, 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar günü oynanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecekler hakemler şöyle:

6 Ekim Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam

7 Ekim Cumartesi

13.30 Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge

19.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

8 Ekim Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Hatayspor - Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu 6 Ekim Futbol Spor Haberler

title