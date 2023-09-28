Süper Lig'in 7. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler dijital atama ile belirlendi.
İSTANBUL,
Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: BURAK PAKKAN
30 EYLÜL CUMARTESİ:
13.30 Sivasspor - Hatayspor: MURAT ERDOĞAN
16.00 İstanbulspor - Antalyaspor: ÇAĞDAN ALTAY
16.00 Trabzonspor - Pendikspor: BAHATTİN ŞİMŞEK
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: VOLKAN BAYARSLAN
1 EKİM PAZAR:
13.30 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: ATİLLA KARAOĞLAN
16.00 Fenerbahçe - Rizespor: CİHAN AYDIN
19.00 Konyaspor - Beşiktaş: ARDA KARDEŞLER
19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN
2 EKİM PAZARTESİ:
20.00 Kayserispor - Başakşehir: HALİL UMUT MELER