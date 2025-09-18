Süper Lig'in 6. Haftasında Maçları Yönetecek Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın, 20 Eylül Cumartesi, 21 Eylül Pazar ve 22 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'de 6. haftanın programı ve hakemler şöyle:

19 Eylül Cuma

20.00 Göztepe - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

20 Eylül Cumartesi

17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Antalyaspor - Kayserispor: Kadir Sağlam

20.00 Trabzonspor - Gaizantep FK: Arda Kardeşler

21 Eylül Pazar

17.00 Rams Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

20.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

22 Eylül Pazartesi

20.00 Galatasaray - Konyaspor: Yasin Kol - İSTANBUL