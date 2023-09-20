Süper Lig'in 6. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Maçların hakemleri dijital atama yöntemiyle belirlendi.
İSTANBUL, Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın hakemleri şöyle;
22 EYLÜL CUMA:
20.00 Gaziantep FK - İstanbulspor: MURAT ERDOĞAN
23 EYLÜL CUMARTESİ:
17.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
17.00 Rizespor - Sivasspor: BURAK PAKKAN
20.00 Başakşehir-Galatasaray: KADİR SAĞLAM
20.00 Antalyaspor - Samsunspor: ARDA KARDEŞLER
24 EYLÜL PAZAR:
17.00 Beşiktaş - Kayserispor: ALİ ŞANSALAN
17.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: ERKAN ÖZDAMAR
20.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: YASİN KOL
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: ATİLLA KARAOĞLAN
25 EYLÜL PAZARTESİ:
20.00 Hatayspor - Trabzonspor: BURAK ŞEKER