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Süper Lig'in 6. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Maçların hakemleri dijital atama yöntemiyle belirlendi.

İSTANBUL, Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın hakemleri şöyle;

22 EYLÜL CUMA:

20.00 Gaziantep FK - İstanbulspor: MURAT ERDOĞAN

23 EYLÜL CUMARTESİ:

17.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

17.00 Rizespor - Sivasspor: BURAK PAKKAN

20.00 Başakşehir-Galatasaray: KADİR SAĞLAM

20.00 Antalyaspor - Samsunspor: ARDA KARDEŞLER

24 EYLÜL PAZAR:

17.00 Beşiktaş - Kayserispor: ALİ ŞANSALAN

17.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: ERKAN ÖZDAMAR

20.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: YASİN KOL

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: ATİLLA KARAOĞLAN

25 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Hatayspor - Trabzonspor: BURAK ŞEKER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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