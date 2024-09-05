Süper Lig'in 5. ve 6. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 5. ve 6. hafta programını açıkladı. Açıklanan programa göre Kayserispor- Eyüpspor maçı 15 Eylül Pazar günü oynanacak.

Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, iki haftanın programını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre; Kayserispor'un 5. haftada sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı, 15 Eylül Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 17: 00 olarak belirlendi.

Ligin 6. haftasında İzmir'de oynanacak Göztepe-Kayserispor maçının da tarihi belli oldu. İki renktaşın mücadelesi 23 Eylül Pazartesi günü olacak. Maçın başlama saati de 20: 00 olarak açıklandı. - KAYSERİ