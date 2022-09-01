Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler ilan edildi. Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler ilan edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, sezonun 5. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle: Yarın: 21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler 3 Eylül Cumartesi: 19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol 19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan 21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük 21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Ali Palabıyık 4 Eylül Pazar: 19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Burak Şeker 21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam 21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan 5 Eylül Pazartesi: 21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Türkiye Futbol Federasyonu Eylül Spor Haberler

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